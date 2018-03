Secondo Tuttosport il Torino ha deciso quale sarà il portiere nella prossima stagione: si tratta di Salvatore Sirigu, che ha attualmente il contratto in scadenza nel 2019. Cairo spinge per il rinnovo, l'estremo difensore ex PSG sembra convinto. Sullo sfondo resta Milinkovic-Savic, per il quale andrà trovata una soluzione.