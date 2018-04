Dopo la vittoria del suo Torino sull'Inter, Salvatore Sirigu ha parlato a Sky Sport: "Siamo stati bravi a prendere la vittoria, certo l'Inter poteva pareggiare. Non si può dire che non abbia meritato l'Inter, ma neanche che non abbia meritato il Torino. Noi veniamo da un periodo molto brutto, con risultati e prestazioni scadenti. Abbiamo capito poi che non era il caso di guardare la classifica, ma di concentrarci su quanto ci era richiesto dal nostro allenatore, che è uno molto bravo".