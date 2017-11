Intervistato da Canal Plus, il portiere classe '87 del Torino Salvatore Sirigu ha rivelato un retroscena di mercato della scorsa estate: "Ho detto no al Nizza. La prima cosa che ho pensato è quando avrei giocato di nuovo contro il Psg. Mi sentivo ancora troppo legato ai miei ex compagni. Mi sono detto che sarebbe stato difficile per me giocare contro Pastore, Verratti, Thiago Silva, Maxwell e Matuidi, non sarebbe stato normale per me. Un calciatore professionista deve superare certe cose. Mi sono pentito di avere rifiutato la proposta perché a Nizza c'è una bella atmosfera, una buona squadra e io ho perso un'occasione per un capriccio".