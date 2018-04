Salvatore Sirigu in questa stagione sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri del campionato italiano, da quando è arrivato al Torino ha inanellato una serie di ottime prestazione che hanno fatto sì che diverse squadre posassero i proprio occhi su di lui. La società granata non vuole però perdere il suo estremo difensore e per questo motivo sono già iniziate le trattative per il rinnovo del contratto.



Il futuro di Sirigu potrebbe quindi essere ancora a tinte granata anche perché lo stesso portiere, come ha spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, sembra essere convinto dal progetto Torino: "Cairo? Mi sembra uno che non voglia fare il passo più lungo della gamba e magari nel calcio questo viene visto male. Invece vuole una crescita solida, portando il Torino dalla B in una dimensione diversa. Per storia e personalità si può ambire a qualcosa di prestigioso"