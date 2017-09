Buone notizie per il Torino: gli esami a cui si è sottoposto Antonio Barreca hanno escluso lesioni e l'insorgere della pubalgia. Il terzino, che anche questo pomeriggio al Filadelfia ha svolto un allenamento differenziato rispetto ai compagni di squadra, dovrebbe quindi recuperare in tempi abbastanza rapidi. Molto difficile però che possa essere già in campo domenica quando al Grande Torino arriverà il Verona.



Barreca non è l'unico calciatore della rosa di Sinisa Mihajlovic che quest'oggi si è allenato a parte: M'Baye Niang e Lorenzo De Silvestri hanno lavorato in palestra a causa di un attacco febbrile, Afriyie Acquah invece è stato vittima di un affaticamento muscolare ma le sue condizioni non preoccupano.