Tra i giocatori che lasceranno il Torino nell'imminente sessione di calciomercato c'è anche Mattia Aramu. L'attaccante classe '95 finora non ha trovato molto spazio nella squadra di Mihajlovic, collezionando solamente una presenza in campionato e una in Coppa Italia. Ecco perché la società granata è intenzionata a cederlo in prestito.

Tra le pretendenti di Aramu ci sono la Pro Vercelli, il Pescara ma anche il Cesena. La società bianconera negli ultimi giorni ha avviato i contatti con il Torino per cercare di arrivare al giovane attaccante.