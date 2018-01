Un'idea di mercato, che può aprire scenari di mercato interessanti. L'avventura di Fabio Borini con la maglia del Milan potrebbe finire dopo solo sei mesi: il condizionale è d'obbligo, ma quanto scrive oggi la Stampa mette in dubbio il suo futuro in rossonero. L'ex attaccante del Chelsea, sbarcato in estate a Milanello dal Liverpool in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro, è un obiettivo del Torino che valuta la possibilità di inserire una nuova figura in attacco.



SI PUO' FARE - La richiesta al direttore sportivo Petrachi arriva direttamente da Walter Mazzarri, che considera Borini, in questa stagione a segno una volta in 24 partite, il rinforzo giusto per la sua duttilità. I rapporti tra i due club sono ottimi, come conferma l'affare Niang, per Mirabelli e Fassone Borini è un giocatore importante ma non indispensabile, ciò significa che in caso di buona offerta è libero di fare le valigie.



OSTACOLO - Il problema principale per il Torino è rappresentato dall'ingaggio, ovvero 2,5 milioni di euro netti a stagione. Troppi per il Torino, che ha un monte ingaggi decisamente più basso di quello del Milan. Sirigu, Niang e Belotti, il più pagati, incassano 1,5 milioni di euro netti a stagione.