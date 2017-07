Per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione il Torino, tra gli altri, ha messo nel proprio mirino anche Giannelli Imbula, centrocampista franco-belga di proprietà dello Stoke City. Il club inglese lo aveva preso nel gennaio del 2016 dal Porto per la cifra di 25 milioni di euro: i dirigenti dei Potters si aspettavano molto dal mediano ma in Premier Legue Imbula non è riuscito a convincere e ora è stato messo sul mercato ad una cifra notevolmente inferiore a quella per cui era stata acquistato: 15 milioni di euro.



Il prezzo del cartellino del centrocampista è comunque ritenuto ancora troppo alto dal Torino che vorrebbe sì acquistare il giocatore ma da alte cifre: per questo motivo i granata stanno cercando di aprire una trattativa sulla base di un prestito di Imbula con eventuale diritto di riscatto da esercitare nella prossima stagione.