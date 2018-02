Sia in estate sia a gennaio il Toro ha seguito con una certa insistenza Ilija Nestorovski, 27 anni, attaccante macedone del Palermo. Uno che fa sempre gol. In serie A (22 su 52 partite con i siciliani), in B (11 in 19 match) e con la sua Nazionale (5 in 19 partite). Cairo e Petrachi hanno parlato a lungo con Zamparini in più di un’occasione ma il patron dei siciliani ha rimandato tutto a giugno. Prima vorrebbe riportare la squadra in serie A, dopodiché entrerà nel vivo della trattativa. Per il suo bomber ha chiesto 15 milioni ma adesso la valutazione è un po’ mutata (al ribasso). Soldi trattabili, dunque: e si sa che i granata nel discorso potrebbero inserire dei giocatori che farebbero molto comodo al Palermo indipendentemente dal campionato che disputerà.



Alcuni operatori di mercato si spingono oltre e assicurano che tra le due parti ci sia già una bozza di intesa. La sensazione è che non vi siano ancora firme e accordi ma l’attaccante, questo è sicuro, è nel mirino dei granata che sono in vantaggio rispetto a tutti gli altri club che potrebbero inserirsi nel discorso. Insomma, sta un passo avanti a tutti.



Come scrive Tuttosport, questa situazione ricorda quella di Duvan Zapata che, su ammissione dello stesso Cairo, era stato bloccato dai granata. L’errore fu quello di considerarlo solo come sostituto di Belotti nel caso qualuno si fosse presentato con i cento milioni della clausola invece di pensare che Zapata potesse fare coppia con l’azzurro.

Con Belotti e il colombiano, probabilmente, la sinfonia granata in questo campionato sarebbe stata più gradevole. Alla fine Cairo lasciò perdere di brutto Zapata (acquistato poi dalla Samp per 20 milioni) per buttarsi su Niang. A Mihajlovic era stato concesso un unico acquisto su certe cifre (aut-aut non certo coerente con gli sbandierati progetti d’Europa) e il serbo fu dunque costretto a scegliere. Scelta tutt’altro che azzeccata, va da sé, visto quello che sta combinando il sampdoriano: gol e spettacolo, un affare per i blucerchiati che occupano il sesto posto in classifica e sono ad un passo dall’Europa. E allora se i granata credono nel macedone devono buttarsi con decisione e non targiversare come spesso hanno fatto in passato.



Molti operatori di mercato ne sono convinti: Nestorovski il prossimo anno giocherà con la maglia gtranata. Staremo a vedere. Certo che con Belotti formerebbe una coppia in grado di regalare ai tifosi del Toro quelle soddisfazioni che meritano e che anche quest’anno se ne stanno andando via accompagnate dalla fragilità agonistica dei giocatori. E poi in questo Toro nessuno fa gol. E se vogliamo considerare Niang una punta è meglio concentrarci su altri sport.