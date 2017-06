A un giorno dal via ufficiale al mercato sono gli attaccanti a tenere banco. Il Genoa è al centro di un giro di di punte: Fiorentina, in primis, e defilato il Torino corteggiano Simeone, ma Preziosi resiste. Ieri però i rossoblù hanno alzato il pressing per Lapadula (Milan), primo nel gradimento genoano. In lista anche Maxi Lopez (Torino). Il casting per la difesa vede sempre in pole Ranocchia (concorrenza Premier), Goldaniga (Palermo, ci sono Cagliari e Verona) e Ristovski (Rijeka). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoblù poi studiano il colpo in prospettiva a centrocampo, si tratta di Alessandro Ahmetaj (classe 2000), dal Cesena.