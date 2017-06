Il Torino prova il doppio colpo dal Sassuolo: chiesti Falcinelli (piace anche a Everton e Udinese) e Ferrari (erano a Crotone), ma c’è ancora distanza sulla valutazione. Per la porta Sirigu (Psg) è in vantaggio su Skorupski (Roma). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in mediana idea Castro (Chievo), Zappacosta può rinnovare fino al 2022. Il difensore Ajeti verso il Friburgo.



Per l'attacco granata Tuttosport fa il nome di Duvan Zapata, rientrato al Napoli dal prestito all'Udinese. In uscita il terzino brasiliano Avelar è in trattativa col Palmeiras e De Silvestri può tornare alla Sampdoria, mentre l'attaccante argentino Maxi Lopez non esclude un ritorno al River Plate: "Ho un dialogo aperto con il Torino, la priorità è però poter vedere i bambini. Certo che mi piacerebbe tornare al River Plate dove tutto è iniziato, però ho ancora un anno di contratto con il Torino e quindi al momento non so quale sarà il mio futuro. Rientrare in Argentina mi impedirebbe di stare vicino ai miei figli e di questo devo tener conto".