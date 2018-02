Ha fatto molto discutere sui sociale e nei bar l'episodio della manata di Giorgio Chiellini ad Andrea Belotti nell'ultimo derby tra Juventus e Torino: i tifosi italiani si sono divisi tra chi crede nell'involontarietà del gesto e chi invece accusa il difensore bianconero di aver sferrato appositamente un colpo all'attaccante granata.



In campo l'arbitro Daniele Orsato ha lasciato proseguire e le immagine dello scontro tra i due calciatori non sono state analizzante neanche dal Giudice sportivo. Niente utilizzo della prova TV per Chiellini, quindi: una decisione questa che ha fatto arrabbiare molti tifosi granata, ma non solo, che da ieri hanno sfogato sui social la propria rabbia.