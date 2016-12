Sinisa Mihajlovic, prima di concedersi qualche giorno di vacanza, è stato chiaro sul fatto che al suo Torino servono rinforzi nel mercato di gennaio per poter continuare a lottare per un posto nelle coppe europee nella prossima stagione.

Uno dei reparti in cui il tecnico granata spera di poter ricevere dei rinforzi è la difesa e, per questo motivo, i dirigenti granata stanno lavorando su due fronti: uno italiano, l'altro straniera. La pista italiana che Cairo sta seguendo è quella che porta a Lorenzo Tonelli del Napoli, il difensore non ha mai trovato spazio nell'undici di Sarri mentre in granata avrebbe la possibilità di essere maggiormente utilizzato. La pista estera porta invece in Ucraina, alla Dinamo Kiev, dove i granata continuano a seguire con attenzione dalla scorsa estate Domogoj Vida.

Tra le alternative a Tonelli e Vida c'è anche il doriano Silvestre.