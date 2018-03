Danilo D'Ambrosio è stato una delle migliori intuizione del direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi che lo portò sotto la Mole nel gennaio del 2010, prendendolo dalla Juve Stabia nella Seconda Divisione della Lega Pro. In granata il terzino è poi rimasto fino al gennaio del 2014, quando venne ceduto all'Inter di Walter Mazzarri. Ora il tecnico toscano vorrebbe tornare ad allenarlo e, secondo quanto riporta Toro.it, lo avrebbe esplicitamente richiesto al presidente Urbano Cairo come rinforzo per la prossima stagione.



Per il momento non c'è ancora nessuna trattativa tra il Torino e l'Inter, Cairo e Petrachi hanno infatti voluto prendersi del tempo per valutare l'ipotesi di un ritorno di D'Ambrosio considerato anche il modo, tutt'altro che idilliaco, con cui si è lasciato con l'ambiente granata e con gli stessi dirigenti che, nelle settimane precedenti alla cessione, gli avevano offerto in rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il terzino però rifiutò e a gennaio fu venduto.