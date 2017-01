Sul sito ufficiale, il Torino ufficializza due operazioni di mercato: l'acquisto di Juan Manuel Iturbe dalla Roma e quello a titolo definitivo di Iago Falque (già nella rosa granata), sempre dai giallorossi.



ITURBE - Il Torino Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'AS Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Iturbe.



Il saluto del presidente del Torino, Urbano Cairo: "Iturbe è un attaccante completo, un esterno dalle riconosciute capacità. Crediamo che abbia tutte le qualità per poter essere un innesto di grande spessore nel nostro organico: le sue aspettative sono identiche alle nostre, la volontà è quella di fare sempre meglio, senza porsi limiti. A nome di tutta la Società accolgo dunque Juan con il più cordiale benvenuto: buon lavoro e tantissime soddisfazioni. Sempre Forza Toro!".



IAGO FALQUE - Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione di riscatto e di aver acquisito a titolo definitivo, dall’AS Roma, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Iago Falque.



Il saluto di Cairo: “Siamo estremamente contenti di aver acquisito a titolo definitivo Iago Falque, tanto che abbiamo esercitato il diritto di riscatto con diversi mesi di anticipo rispetto agli accordi stipulati con la Roma. Iago, oltre a essere un calciatore dalle qualità importanti e in grado di offrire un ottimo rendimento, è un ragazzo solare che si è subito inserito a meraviglia nel nostro gruppo. In più di un’occasione, anche pubblicamente, ha manifestato il desiderio di poter giocare in una squadra e in un ambiente per lui così congeniali: la sua felicità è dunque la nostra. Sempre Forza Toro!".