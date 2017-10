Questa sera contro la Fiorentina il terminale offensivo del Torino sarà ancora una volta Umar Sadiq. Fino a questo momento l'attaccante nigeriano non ha convinto come vice-Belotti e con il Gallo che sta per tornare (con ogni probabilità sarà in campo già domenica contro il Cagliari) presto tornerà ad accomodarsi in panchina.



Per Sadiq il rischio più che concreto è quello che di passare molto tempo da domenica a fine campionato seduto a bordo campo: per riuscire a giocare con maggiore continuità nelle prossime settimane, anche quando Belotti sarà nella migliore condizione, l'ex Roma dovrà essere bravo a sfruttare al meglio l'occasione che avrà questa sera al Franchi. Dopo non aver superato gli esami con Crotone e Fiorentina, contro la Fiorentina non potrà più sbagliare.