Mattia Aramu sta per lasciare Torino. L'attaccante classe 1995 ha trovato l'accorto per il passaggio in prestito alla Virtus Entella, squadra che milita in serie B. Dopo l'esperienze al Livorno e alla Pro Vercelli delle ultime due stagioni, Aramu si prepara quindi a disputare un nuovo campionato tra i cadetti.



Il giocatore cresciuto nel vivaio del Torino aveva attirato su di se anche le attenzioni di Carpi, Empoli e Parma ma alla fine è la Virtus Entella che è riuscita a portare a termine la trattativa. A breve arriverà l'ufficializzazione dell'operazione. Una volta definito l'affare Aramu, i dirigenti granata cercheranno di cedere, sempre in prestito, un altro ex Primavera: Vittorio Parigini.