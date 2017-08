Mentre la trattativa per M'Baye Niang prosegue, il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi stanno anche lavorando sul mercato in uscita per sfoltire la rosa. Tra i giocatori che presto lasceranno la squadra di Sinisa Mihajlovic c'è anche Samuel Gustafson.



Il centrocampista svedese è sempre più vicino ad indossare un giocatore dell'Empoli. La società toscana ha fatto un'offerta a quella granata per avere il giocatore in prestito, una soluzione gradita dai dirigenti del Torino perché permetterebbe a Gustafson di maturare esperienza nel campionato italiano, seppur in serie B, e tornare il prossimo anno alla base con un più grande bagaglio d'esperienza sulle spalle.