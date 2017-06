Dopo undici anni trascorsi in Lega Pro, nelle scorse settimane la Cremonese ha conquisto la promozione in serie B. Per rinforzare la propria rosa per il campionato cadetto, la società grigiorossa sta pensando anche ad un giocatore del Torino: Matteo Procopio.

Il terzino sinistro anche nell'ultima stagione ha visto la maglia della Cremonese, le sue prestazioni, specialmente nell'ultima parte di campionato, hanno convinto il tecnico Tesser e ora la società lombarda ha chiesto al Torino il rinnovo del prestito.