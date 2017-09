Da oltre un mese Sinisa Mihajlovic è costretto a fare a meno di Mirko Valdifiori. L'ex centrocampista di Empoli e Napoli è stato fermato da una distorsione al ginocchio destro che lo ha costretto a saltare tutte e quattro le partite finora disputate dal Torino.



Valdifiori però ora è pronto a rientrare in gruppo, come lui stesso ha dichiarato: "Spero di poter tornare in gruppo il prima possibile perché stare fuori non è mai facile. Se non sarà la prossima, spero di tornare in squadra la partita successiva”. Una buona notizia questa per Mihajlovic in vista delle prossime partite, considerato che nell'ultima partita, contro il Benevento, ha perso per infortunio altri due centrocampisti: Joel Obi e Afriyie Acquah.