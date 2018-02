Manca ancora molto all'inizio della sessione invernale di calciomercato ma in casa Torino, per quanto riguarda il fronte cessioni, alcune decisioni sembrano già essere state prese. Alcuni giocatori non hanno convinto il neo tecnico Walter Mazzarri e, di fatto, sono già sul mercato: tra questi c'è anche Mirko Valdifiori.



L'ex regista di Empoli e Napoli non rientra nel progetto tecnico dell'allenatore toscano, come dimostra anche il fatto che finora sia stato utilizzato solamente per uno spezzone di partita, contro la Sampdoria, quando Obi e Rincon hanno dovuto abbandonare il campo per infortunio e in panchina non c'erano altri centrocampisti disponibile. La cessione di Valdifiori a gennaio sembra quindi inevitabile.