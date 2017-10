Da perno del centrocampo del Torino a riserva della riserva: nel giro di pochi mesi il ruolo di Mirko Valdifiori nella squadra granata, complice il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1, è cambiato in maniera radicale.



Da quando Mihajlovic ha deciso di passare alla mediana a due, il regista è stato utilizzato con il contagocce e se nell'ultima partita di campionato, contro il Verona, è tornato a vestire una maglia da titolare è solo perché Daniele Baselli era squalificato e sia Afriyie Acquah che Joel Obi erano indisponibili a causa di problemi muscolari. Non appena tutti i centrocampisti torneranno a disposizione di Sinisa Mihajlovic, Valdifiori tornerà ad avere poco spazio in squadra, per questo motivo nel mercato di gennaio potrebbe lasciare il Torino.