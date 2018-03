Mazzarri ha scelto, Adem Ljajic non rientra nei suoi piani, motivo per il quale a giugno l'ex Fiorentina e Inter partirà. La richiesta che fa il Torino per il 26enne trequartista serbo, circa 18 milioni, complica però la cessione. A gennaio Ljajic, in scadenza nel 2020, è stato trattato dallo Spartak Mosca.