Il Torino è vicino a mettere a segno il primo acquisto nella sessione invernale di calciomercato: è Vitalie Damașcan, attaccante classe 1999 di proprietà dello Sheriff Tiraspol. Certo, il giovane centravanti moldavo non è il giocatore che i tifosi si aspettavano per il ruolo di vice Belotti, ma è più un acquisto in ottica futuro.



Il Torino ha trovato l'accordo con lo Sheriff Tiraspol per l'acquisto del giocatore a 1.5 milioni di euro, per acquistarlo. L'unico nodo ancora da sciogliere è quello riguardante il passaporto del giocatore: la società granata non può infatti tesserare altri giocatori extracomunitari in questa stagione e dovrà attendere che Damascan entri in possesso del passaporto rumeno, per cui ha già avviato le pratiche, prima di portare a termine l'acquisto.