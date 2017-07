Duvan Zapata è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Torino. Secondo quanto riportato da Toro.it, la società granata ha trovato l'accordo con il giocatore sia per quanto riguarda l'ingaggio, sia per la durata del contratto. Al colombiano è stato offerto un quinquiennale, con scadenza il 30 giugno 2022.



Ma non solo, il Torino avrebbe trovato anche un'intesa di massima con il Napoli, società che detiene il cartellino di Zapata. L'affare si dovrebbe concludere per una cifra intorno ai 17 milioni di euro: 15 dei quali sarebbero per il cartellino del giocatore e altri 2 di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sia della squadra che del singolo giocatore.