Dopo mesi di trattative e incontri che non hanno mai portato all'attesa fumata bianca, il Torino ha deciso di lasciare la pista che porta a Duvan Zapata. I rapporti tra il presidente granata Urbano Cairo e quello del Napoli Aurelio De Laurentiis non sono mai stati idilliaci e l'affare Berenguer, giocatore che da tempo era seguito dal club partenopeo e che alla fine è stato acquistato da quello piemontese, non hanno facilitato la trattativa per il centravanti colombiano.



Troppe alte, secondo Cairo, le richieste economiche del Napoli per Zapata, è così il Torino ha deciso di puntare su un affare low cost portando a termine l'acquisto dalla Roma di Umar Sadiq. Tra Torino e Napoli al momento resta quindi in piedi solamente l'affare Tonelli. Sempre che Rossettini venga effettivamente ceduto al Genoa.