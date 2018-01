Adesso è il momento di svoltare. Luciano Spalletti chiede un salto di qualità ad Antonio Candreva. Le ultime prestazioni sono state sottotono, ma l’ex Lazio in vista della sfida contro la Spal avrà una nuova chance da titolare, salvo sorprese dell’ultimo minuto. La fascia destra ora è sua, ma non è detto che lo sia anche in futuro. Perché Danilo D’Ambrosio è rientrato a tempo di record dall’infortunio al ginocchio sinistro del 16 dicembre ed è pronto a tornare tra i titolari. Non più nella posizione di terzino destro, dove aveva fatto benissimo prima del KO, ma da laterale mancino di difesa. Il motivo? Perché Joao Cancelo a destra si è preso la fascia a suon di cross e dribbling e adesso difficilmente perderà il posto.



I DUE RUOLI DI CANCELO - Dopo un inizio di stagione complesso - anche e soprattutto a causa dell’infortunio al ginocchio accusato col suo Portogallo - Cancelo ha mostrato tutte le sue qualità ed è diventato un insostituibile. Luciano Spalletti lo ha elogiato ed è pronto a confermarlo sulla fascia destra, in difesa. Contro la Spal, Spalletti proverà D’Ambrosio sulla corsia sinistra al posto di Davide Santon e Yuto Nagatomo, ma si tratta di un esperimento. Prima dell’infortunio, infatti, l’ex Torino aveva sempre e solo giocato sulla fascia destra (tranne nella partita col Sassuolo, in cui aveva giocato a sinistra perché dal lato opposto c'era Cancelo). Ora la destra è occupata dallo stesso Cancelo, che ha convinto da terzino, ma ha dimostrato di poter dare ancora di più da esterno alto, proprio dove gioca Candreva. A Ferrara Spalletti vuole tornare a vincere, tramite l’equilibrio difensivo. Quell’equilibrio che aveva sempre garantito D’Ambrosio, a destra.



UNA O DUE INSIDIE - Trema Candreva: Cancelo lo insidia e non è il solo. Adesso c’è anche Rafinha, trovato dallo staff tecnico e atletico in condizioni migliori del previsto. Improbabile che parta da titolare con la Spal, ma in questi primi allenamenti ha dato importanti segnali a Spalletti. È stato provato da esterno destro, al posto di Candreva: in quella posizione può scambiare il velocità coi compagni ma soprattutto accentrarsi e calciare, col suo mancino. Una soluzione nuova per Spalletti, un’insidia in più per Candreva. Quest’ultimo deve “sperare” che D’Ambrosio faccia bene a sinistra, così Cancelo resterà terzino destro e il “rivale” per la maglia da titolare sarà il solo Rafinha. In caso contrario, oltre al brasiliano ci può essere anche Cancelo ad insediare la titolarità di Candreva. Spalletti si aspetta di più dall’ex Lazio, già dalla partita con la Spal.





@AleCosattini