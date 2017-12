Continua l’attività di selezione che la Federazione porta avanti attraverso l’Area Scouting in collaborazione con le Squadre Nazionali: dopo gli Under 17 che si sono affrontati la scorsa settimana nel Torneo dei Gironi, è ora la volta del Torneo di Natale con i nati 2003 per la formazione della Nazionale Under 15. Complessivamente sono stati quattro i raduni territoriali che hanno portato alla scelta di 144 giovani talenti e la selezione ha il suo atto conclusivo con gli 88 Azzurrini convocati dal tecnico federale Antonio Rocca, che da venerdì 8 a domenica 10 dicembre avranno l’occasione di mettersi in mostra nel torneo in famiglia in programma sui campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano.



Il Torneo di Natale prenderà il via venerdì 8 dicembre alle 11 con la sfida tra la Squadra A e la Squadra B, mentre alle 15 si affronteranno la Squadra C e la Squadra D. Il quadrangolare proseguirà sabato con gli incontri tra la Squadra A e la Squadra C (ore 11) e tra la Squadra B e la Squadra D (ore 15) per poi concludersi nella mattinata di domenica con le ultime due gare che metteranno di fronte la Squadra B e la Squadra C (ore 10) e la Squadra A e la Squadra D (ore 11.20).



La Nazionale Under 15 si ritroverà per la prima volta in collegiale con l’anno nuovo, dal 22 al 25 gennaio, e a febbraio (15-17) disputerà una doppia amichevole contro i pari età dell’Olanda.



La settimana che va dal 6 al 12 gennaio prossimi coinvolgerà per l’ultimo atto della selezione giovanile gli Under 16 ( dal 9 al 12 gennaio, 60 nati il 2002) e gli Under 18 (dal 6 all’8 gennaio, 60 nati il 2000), in totale 120 ragazzi che a Coverciano potranno mettersi in mostra e iniziare a costruire il futuro del calcio italiano.



Sono ammessi ad assistere al raduno di selezione solamente le persone in possesso di accredito rilasciato dalla FIGC



Il programma del Torneo di Natale



Venerdì 8 dicembre

Ore 11: Squadra A-Squadra B

Ore 15: Squadra C-Squadra D



Sabato 9 dicembre

Ore 11: Squadra A-Squadra C

Ore 15: Squadra B-Squadra D



Domenica 10 dicembre

Ore 10: Squadra B-Squadra C

Ore 11.20: Squadra A-Squadra D



ELENCO DEI CONVOCATI

RUOLO – NOME DATA DI NASCITA SOCIETA’



PORTIERI

MORETTI GIACOMO 07.01.2003 SS LAZIO

RUGGIU ALESSANDRO 03.01.2003 BOLOGNA FC

LUCI TOMMASO 04.01.2003 ACF FIORENTINA

FUSCO EUGENIO 19.05.2003 CAGLIARI CALCIO

BAIETTI FRANCESCO 16.06.2003 SSC NAPOLI

RIGON ANDREA 05.09.2003 VENEZIA FC

DESPLANCHES SEBASTIANO 11.03.2003 AC MILAN

GERARDI NICOLAS 07.02.2003 FC INTERNAZIONALE



DIFENSORI

CAVALLINI ALESSANDRO 28.09.2003 US SASSUOLO

SOMMA FRANCESCO 31.05.2003 SSC NAPOLI

CAMPANER LORENZO 08.02.2003 UC SAMPDORIA

BARBETTA ALESSANDRO 10.02.2003 US SASSUOLO

CHIARLONE LORENZO 09.01.2003 UC SAMPDORIA

BRACAGLIA GABRIELE 19.07.2003 FROSINONE CALCIO

SAGGIORO MATTEO 07.02.2003 AC CHIEVO VERONA

GRASSI FILIPPO 23.06.2003 ATALANTA BERGAMASCA

TURICCHIA RICCARDO 05.02.2003 AC CESENA

NESCI ANDREA 16.02.2003 GENOA CFC

FARUCCI VINCENZO 12.06.2003 AC BARI

VIGLIANI KEVIN ANTONINO 12.08.2003 URBS REGGINA

BARBA BENEDETTO 27.01.2003 SSC NAPOLI

MORACCHIOLI MATTEO 08.03.2003 NOVARA CALCIO

PANARIELLO LORENZO 14.04.2003 BOLOGNA FC

PAOLONI FEDERICO 30.05.2003 ACF FIORENTINA

MARENDA SIMONE 31.03.2003 UC CREMONESE

LOTTI ALESSIO 10.09.2003 LIVORNO CALCIO

GHILARDI DANIELE 06.01.2003 ACF FIORENTINA

BOLCANO DANIELE 06.11.2003 GENOA CFC

LOFOCO JACOPO 10.02.2003 ACF FIORENTINA

LUCCHESI LORENZO 09.05.2003 FC JUVENTUS

MANTOVANI LORENZO 18.01.2003 BOLOGNA FC

EVANGELISTI NICOLO’ 17.03.2003 AS ROMA

MULAZZI GABRIELE 01.04.2003 FC JUVENTUS

POLLINA DANILO 26.03.2003 TRAPANI CALCIO

CITI ALESSANDRO 06.01.2003 AC MILAN

UCCELLINI SAMUELE 17.06.2003 FC INTERNAZIONALE

BALESINI NICCOLO’ 11.02.2003 AC MILAN

MORASCHI FEDERICO 19.08.2003 ATALANTA BERGAMASCA

CERESOLI ANDREA 25.03.2003 ATALANTA BERGAMASCA

PERUCHETTI LORENZO 08.01.2003 FC INTERNAZIONALE



CENTROCAMPISTI

BALLABIO MATTIA 19.05.2003 FC INTERNAZIONALE

PINZI RICCARDO 17.08.2003 UDINESE CALCIO

SALDUCCO VALENTINO 29.08.2003 FC JUVENTUS

GARGIULO GIOVANNI 23.02.2003 BENEVENTO CALCIO

CASADEI CESARE 10.01.2003 AC CESENA

MIRETTI FABIO 03.08.2003 FC JUVENTUS

DOLCINI LOUIS 27.01.2003 UC SAMPDORIA

SAVINI GIORGIO 31.03.2003 TORINO FC

SCANDURRA LORENZO 14.01.2003 AS ROMA

FABBIAN GIOVANNI 14.01.2003 PADOVA CALCIO

MAUGERI DEMIS 17.08.2003 TORINO FC

INNOCENTI LUCA 21.02.2003 ACF FIORENTINA

OLIVERI ANDREA 14.01.2003 ATALANTA BERGAMASCA

ROSSI FRANCESCO 14.01.2003 US AVELLINO

BERTO GABRIELE 20.03.2003 ATALANTA BERGAMASCA

TERRACCIANO FILIPPO 08.02.2003 HELLAS VERONA



ATTACCANTI

ANTONIONI PIETRO 01.01.2003 BOLOGNA FC

FLORIO MATTIA 05.09.2003 HELLAS VERONA

LO GRIECO ALESSANDRO 05.01.2003 AC BARI

SALVEMINI NICOLA 15.01.2003 SPAL 2013

ARCOPINTO ALESSIO 25.03.2003 US SASSUOLO

CAIA FEDERICO 21.04.2003 LIVORNO CALCIO

GIORGI GIOVANNI 31.05.2003 FC JUVENTUS

ZUCCON FEDERICO 01.04.2003 ATALANTA BERGAMASCA

ROSA ALESSIO 14.05.2003 ATALANTA BERGAMASCA

SATRIANO ANTONIO 30.10.2003 CROTONE FC

FOSSATI DANIEL 22.07.2003 GENOA CFC

PESCICOLO ALESSIO 29.04.2003 US AVELLINO

PILOTTO ANDREA 11.04.2003 SPAL 2013

GRECHI DARIO 09.03.2003 US CREMONESE

BONETTI ANDREA 08.08.2003 FC JUVENTUS

N’GBESSO HENOC STEPHANE 12.03.2003 AC MILAN

DI STEFANO FILIPPO 28.08.2003 ACF FIORENTINA

SCHIRONE LUCA 24.02.2003 US CREMONESE

UMILE BRUNO 06.02.2003 SSC NAPOLI

IZZO GENNARO 12.05.2003 US CITTA’ DI PALERMO

MONTEVAGO DANIELE 18.03.2003 US CITTA’ DI PALERMO

BIONDELLI ALESSANDRO 10.03.2003 AC CESENA

MARINACCI VALERIO 05.04.2003 SS LAZIO

BELLUOMINI EDOARDO 18.04.2003 EMPOLI FBC

FEDRIZZI JACOPO 18.03.2003 UDINESE CALCIO

SULIS SERGIO 28.01.2003 CAGLIARI CALCIO

STAMPELLA TOMMASO 02.04.2003 DELFINO PESCARA

BONTEMPI MARCO 24.01.2003 AC CHIEVO VERONA

GIOVANE SAMUEL 28.03.2003 ATALANTA BERGAMASCA

ACAMPA DAVIDE 09.02.2003 SSC NAPOLI

MAGAZZU LUCA 29.04.2003 FC INTERNAZIONALE

NSTI MARCO 17.09.2003 AC MILAN



COORDINATORE TECNICO: Maurizio Viscidi

ALLENATORI: Antonio Rocca, Antonio Macidonio, Alberigo Evani, Carmine Nunziata, Federico Guidi.

PREPARATORE DEI PORTIERI: Graziano Vinti.

OSSERVATORI: Mauro Sandreani, Alessandro Musicco, Claudio Coppi, Italo Graziani,

Rosario Amendola, Massimo Storgato, Vincenzo Leccese, Carlo Zanantoni, Michelangelo Palladino, Marco Pizzo, Giorgio Venturin, Marco Scarpa, Massimo Piscedda, Armando Reggianini, Roberto Camborata, Giovanni Re, Flavio Giampieretti, Cesare Discepoli.