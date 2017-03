Dopo Juventus, Milan e Napoli, anche l'Inter è stata eliminata dal Torneo di Viareggio. I nerazzurri hanno pareggiato 1-1 con il Sassuolo nei tempi regolamentari - reti di Scamacca (SAS) e Lombardoni (INT) -, prima di cedere ai calci di rigore. I neroverdi accedono alla semifinale vincendo 10-9, decisivo l'errore dal dischetto del portiere nerazzurro Di Gregorio.



Sempre in giornata, il Napoli era stato sconfitto per 2-0 dal Bruges (doppietta di de Kuyffer), grande rivelazione del torneo, mentre avanzano alle semifinali l'Empoli, che ha battuto di misura la Spal, e il Torino, che si è imposto in rimonta sull'Atalanta: dopo il gol in apertura di Latte Lath, Rossetti e D'Alena firmano il 2-1 finale per i granata.



Le semifinali saranno dunque Bruges-Sassuolo ed Empoli-Inter