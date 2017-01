In casa Torino è sempre alto il tasso di rammarico per l'ennesima occasione sciupata: la partita con il Milan, infatti, è percepita più come una sconfitta che come un pareggio, dato il doppio vantaggio raggiunto nel primo tempo, e vanificato nella seconda frazione nel giro di 15'.

Il posticipo della ventesima giornata ha confermato una tendenza che non farà piacere a Sinisa Mihajlovic, che ieri si è detto deluso dai suoi giocatori, che troppo spesso peccano di personalità ed esperienza nella gestione. Il Torino, infatti, se le partite durassero solo 45' sarebbe secondo a -1 dalla Roma. Una classifica sorprendente che sovvertirebbe quasi completamente l'ordine naturale: Roma prima, Juventus al quinto posto, Crotone addirittura settimo e Inter in quindicesima posizione.



Ecco la classifica completa, contando solo i primi 45 minuti di gioco:

Roma 36, Torino 35, Napoli 34, Lazio 33, Juventus 33, Atalanta 28, Crotone 28, Fiorentina 27, Udinese 27, Milan 26, Sassuolo 24, Bologna 23, Sampdoria 23, Cagliari 23, Inter 22, Chievo 21, Genoa 20, Empoli 18, Palermo 13, Pescara 12.