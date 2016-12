Quella di giovedì sera tra Torino e Genoa non sarà solo la sfida tra due squadre storiche con un nobile passato alle spalle. L'incrocio tra granata e rossoblù rappresenterà una gara dal sapore particolare anche per due debuttanti del nostro campionato: il torinista Lucas Boyé ed il genoano Giovanni Simeone.



Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, i due giovani argentini furono compagni di squadra in patria nel 2014-15 al River Plate.



Da allora le carriere dei due attaccanti, pur dividendosi, si sono mosse in parallelo. Prima il prestito ad un'altra squadra argentina, il Newell's Old Boys per Boye, il Banfield per Simeone, poi l'approdo in Italia. Dove i risultati ottenuti dal Cholito sono stati però ben superiori a quelli del Tanque. Se infatti Simeone ha saputo sfruttare lo spazio lasciato libero dall'infortunio di Pavoletti, Boye ha faticato molto di più a ritagliarsi un posto affianco ai vari Ljaic, Belotti e Iago Falque.



A tal proposito lo score dei due parla chiaro e tende nettamente verso il genoano già autore di sei reti in Serie A, contro le due realizzate dal granata per di più in Coppa Italia. "Segno poco? - dichiarò Boye a inizio stagione quasi a voler mettere le mani avanti - Me lo dicevano anche in Argentina, dove giocando da punta centrale il discorso veniva fuori spesso".



Ma el Tanque è ancora giovanissimo, anche più di Simeone. Avrà tempo e modo per mettersi in luce. "Basta che non cominci giovedì" starà pensando il Cholito...