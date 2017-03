Torino-Inter è Belotti contro Icardi. L'attuale capocannoniere del campionato è a quota 22 gol in questo campionato, due in più dell'argentino. Che però ha un bottino maggiore in Serie A: 77 reti con 27 assist in 148 presenze (media di un gol ogni 1,92 gare) contro le 40 reti con 11 assist in 98 presenze del Gallo, che ha una media di un gol ogni 2,45 partite giocate.



CHE NUMERI - Sono due veri centravanti d'area, completi e implacabili. Lo dicono le statistiche di questo campionato. Belotti ha segnato 9 gol di destro, 5 di sinistro e 8 di testa. Sono una volta da fuori area, proprio come Icardi: 11 reti di destro, 3 di sinistro e 6 di testa. Il Gallo la butta dentro ogni 3,72 tiri, Maurito ogni 4,7 conclusioni.



MISTER 100 MILIONI - Entrambi sono nati nel 1993 e hanno un contratto fino al 2021 con una clausola di rescissione valida solo per l'estero: 110 milioni di euro per Icardi (pagabile solo dal 30 giugno al 15 luglio) e 100 milioni per Belotti. Il Gallo guadagna un milione e mezzo di euro netti a stagione più bonus: molto meno di Icardi, che parte da una base fissa di 5 milioni. Belotti si consola con la Nazionale, un palcoscenico che manca ancora all'argentino.