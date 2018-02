Quella tra Torino e Juventus sarà anche l'ennesima occasione per vedere Andrea Belotti e Gonzalo Higuain uno di fronte all'altro. Due gol nei derby per il Gallo, tre già per il Pipita. Belotti va a caccia oggi del 50esimo gol in Serie A, mentre l'argentino ha appena raggiunto quota 20 in stagione. Il granata ha giocato 81 partite da titolare, segnando 43 gol, con una percentuale realizzativa del 21%, mentre il centravanti bianconero ha un palmares di 38 gol in 54 partite da titolare, con percentuale del 24%. Non male anche le cifre dei falli subiti: 3,2 di media per Belotti e 1,1 per Higuain. Lo racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.