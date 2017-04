Torino-Sampdoria si può riassumere nelle prestazioni di due giocatori: Carlao e Iturbe. Non due calciatori presi a caso, ma i due rinforzi che Cairo e Petrachi hanno messo a disposizione di Mihajlovic per la seconda parte di stagione: l'attaccante da rilanciare e l'esperto difensore su cui scommettere. I due giocatori che, secondo i piani dirigenziali, avrebbero dovuto consentire al Torino di colmare il gap con le prime delle classe e proseguire la rincorsa all'Europa League.



Nell'1-1 finale c'è lo zampino di entrambi i sudamericani: l'intervento in scivolata a vuoto di Carlao in apertura di match ha permesso a Linetty di appoggiare comodamente il pallone a Schick, il gol di Iturbe ha invece consentito al Torino di guadagnare almeno un punto. Il Torino visto ieri, come in tante altre partite di questo campionato, è un mix tra Carlao e Iturbe, quello che subisce il solito gol evitabile in seguito ad un intervento a vuoto di un difensore ma che con rabbia e determinazione riesce a reagire, strappando, come accaduto ieri, un pallone dai piedi di un difensore avversario e scagliandolo in fondo alla rete. Un Torino che ha voglia di fare ma non sempre di riesce, che in attacco ha molta qualità e interpreti capaci di cambiare da un momento all'altro il corso della partita, ma che in difesa troppo spesso va a vuoto permettendo agli avversari di battere Hart.



Mihajlovic ha ora una settimana di tempo per cambiare il suo Torino, per far diventare la sua squadra quella di Moretti e Belotti, due che anziché scommesse sono delle vere e proprie certezze. Il prossimo avversario, la Juventus, non regalerà quello che ha regalato Regini e in attacco sarà ancora più letale di Schick, servirà quindi un Toro concentrato e attento in difesa, letale in attacco, che possa uscire dal campo senza rimpianti. Quei rimpianti che invece ha dopo l'1-1 contro la Sampdoria e che, più in generale, sono presenti pensando all'occasione persa nella scorsa finestra di mercato di colmare il gap con le squadre in corsa per un piazzamento europeo: Carlao e Iturbe, per vari motivi tra cui gli infortuni, non hanno reso quanto i dirigenti granata speravano e il Torino ora si ritrova a contare i tanti punti persi.