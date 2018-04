Ci stavamo ormai un po' tutti rassegnando all'idea che Adem Ljajic, di questo Torino, fosse ormai una semplice riserva. Di lusso, sì, ma sempre una riserva, uno di quei giocatori da mandare in campo solo quando non c'è altra alternativa. Invece a Cagliari quel numero 10 con il volto imbronciato ha mostrato che non lo si può relegare al ruolo di comprimario, ma che può ancora essere uno dei protagonisti principali di questo Torino. È entrato in campo nel secondo tempo, in una partita che era ferma sullo 0-0 in cui regnava l'equilibrio: quell'equilibrio lo ha rotto proprio lui, con la sua qualità, trascinando la squadra a una vittoria larga. Un 4-0 in trasferta, un risultato che in casa Torino non di vede tutti i giorni.



Il feeling tra Walter Mazzarri e Adem Ljajic non è mai stato idilliaco, il fatto che da quando Sinisa Mihajlovic non siede più sulla panchina del Torino il fantasista serbo non abbia mai giocato titolare ne è la dimostrazione. Ma ora l'allenatore toscano non potrà non tenere conto di quanto fatto a Cagliari dal suo numero 10, non potrà più considerarlo solo una semplice riserva. In queste pagine già negli scorsi mesi affermavamo che uno spazio in campo a Ljajic andava trovato, se non altro per il fatto che è, senza dubbio, il calciatore tecnicamente più dotato di cui dispone il Torino. Chissà che questo 4-0 alla Sardegna Arena non possa rilanciarlo.



Ma oltre alla prestazione di Ljajic, c'è un altro aspetto della giornata di ieri che merita di essere ricordato e evidenziato: l'ultimo saluto a Emilano Mondonico. Walter Mazzarri ha dedicato all'uomo della sedia alzata ad Amsterdam la vittoria contro il Cagliari, un gesto doveroso per un allenatore che ha fatto la storia del Toro, che ne ha incarnato al meglio quello spirito tremendista di cui tutti coloro che hanno il cuore granata vanno fieri. A Rivolta d'Adda c'era tutto il suo Toro (tifosi ed ex giocatori) a rendergli il meritato omaggio.