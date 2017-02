Quando lo scorso dicembre Andrea Belotti ha rinnovato il proprio contratto con il Torino, non c'è tifoso granata che non si sia detto soddisfatto. Eppure, dietro al prolungamento fino al 2021 e la maxi-clausola di 100 milioni, c'era anche un altro fattore preso poco in considerazione due mesi fa che è salito alla ribalta: con quella clausola, più che blindarlo, Cairo ha messo sul mercato e ha fissato il prezzo del centravanti.



Anche senza la clausola, un'offerta da 100 milioni sarebbe comunque impossibile da non prendere in considerazione. Ora però Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Milan e le altre squadre che negli ultimi tempi hanno osservato da vicino Belotti, hanno parlato con il suo procuratore, hanno il vantaggio di poter pianificare con molti mesi d'anticipo l'eventuale spesa per acquistare il Gallo: la clausola dà inoltre alle varie pretendenti un ulteriore vantaggio, quello di poter trattare direttamente con il procuratore senza perdere tempo nel cercare un accordo con Cairo e Petrachi.

La cifra della clausola rescissoria, seppur alta, è tutt'altro che impossibile da far esercitare per club che negli ultimi anni hanno già speso somme di denaro simili (vedi il Real per Bale o il Manchester United per Pogba): nel caso la prossima estate al Torino arrivi effettivamente l'offerta di 100 milioni, dovrà essere poi Belotti a decidere se restare in una squadra che, nonostante la gloriosa storia, vive in un modesto presente e che, salvo miracoli, anche nella prossima stagione non giocherà le coppe internazionali, oppure se approdare in un top team europeo che ogni anno lotta per alzare vari trofei. Una scelta che potrebbe essere scontata, considerato che è difficile dire di no a squadre come Real Madrid o Manchester United e che certi treni passano una sola volta.



Come già avvenuto negli ultimi anni con i vari Ogbonna, D'Ambrosio, Immobile, Cerci, Darmian, Glik, Peres e Maksimovic, a giugno i tifosi del Torino potrebbero veder partire un altro dei migliori giocatori in rosa. Il prezzo è fissato.