Chissà come sarebbe finita Torino-Milan se Belotti al 3' avesse segnato il calcio di rigore. In quel momento sarebbe potuta cambiare la partita, sia quella della formazione granata che quella del Gallo che, più di tutti, è apparso frastornato dall'occasione fallita per sbloccare il risultato. Mazzarri, presentando la partita alla vigilia, aveva dichiarato che per battere il Milan serviva il miglior Belotti: i fatti gli hanno dato ragione. Quello che doveva essere l'uomo in più del Torino, è stato invece l'uomo in più del Milan.



Se il Torino fosse riuscito a portarsi sull'1-0 la partita avrebbe preso un'altra piega: la squadra di Mazzarri avrebbe potuto impostare un gioco diverso nei minuti successivi, quello fatto di difesa accorta e contropiedi insidiosi (un gioco che nelle ultime giornate ha dimostrato di sapere fare bene) e, vedendo anche la diversa condizione delle due squadre nel secondo tempo, si sarebbe potuto vedere ugualmente un Toro più arrembante e propositivo nei secondi quarantacinque minuti, un Torino che avrebbe trovato il modo di divertire i tifosi e magari conquistare i tre punti. Rigore a parte, anche se è il quinto sbagliato degli ultimi sette che ha calciato, quello che più di tutti è mancato al Torino ieri sera è stato proprio il vero Belotti. Chissà se vedendolo litigare in più di un'occasione con il pallone, a Fassone e Mirabelli sarà sorto qualche dubbio sul Gallo, se staranno magari anche riconsiderando i propri piani per rinforzare l'attacco del Milan.



Se sarà Belotti o qualcun altro l'attaccante chiamato a rinforzare la squadra rossonera lo si scoprirà nelle prossime settimane, quando il mercato entrerà nel vivo. Ora i tifosi del Milan possono comunque già esultare: pur indossando la maglia del Torino il Gallo, per loro, è già stato decisivo.