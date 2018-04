Se il Filadelfia non è mai stato un semplice campo di allenamento neanche negli anni '70 o '80 è per l'atmosfera presente all'interno di quelle mura: Prima squadra, Primavera e tifosi erano un tutt'uno, in stretto contatto tra loro. Lo spogliatoio dove si cambiavano campioni come Pulici, Graziani, Sala, Leo Junior confinava con quello della principale formazione giovanile e non era certo una cosa rara che i primi si fermassero a seguire le partite dei secondi. Ovviamente in mezzo agli immancabili tifosi. Una bella abitudine, questa, che negli ultimi anni a Torino si era persa, ma che ieri è tornata in auge in occasione della finale di andata di Coppa Italia Primavera.



A sostenere D'Alena, Butic, Rauti, Coppola e compagni c'erano praticamente tutti: i tifosi (circa 2.500), il presidente Urbano Cairo con tutta la dirigenza, Walter Mazzarri con il suo staff e numerosi giocatori della Prima squadra a partire dal capitano Andrea Belotti (arrivato a inizio secondo tempo, proprio un attimo prima del gol dell'1-0 di Butic), ma anche Salvatore Sirigu, Tomas Rincon, Emiliano Moretti, Simone Edera e Cristian Molinaro. Tutti insieme a tifare e a esultare per il 2-0 con cui la Primavera di Federico Coppitelli ha battuto il Milan, avvicinandosi alla Coppa Italia (venerdì prossimo ci sarà la partita di ritorno da giocare a San Siro).



Vedere i giocatori e i tifosi in tribuna gli uno al fianco degli altri non è una cosa comune, non è qualcosa che capita spesso anche in altre società. È un qualcosa da Toro, una di quelle belle tradizioni granata che non deve essere persa che è rinata ora in un contorno speciale come il Filadelfia. Non poteva che capitare lì.