Nonostante stia disputando una stagione ben al di sotto della aspettative, l'uomo mercato del Torino è sempre Andrea Belotti. Ha dimostrato di avere un fiuto per il gol fuori dal comune, ha grinta ma anche una buona tecnica individuale: impossibile quindi pensare che il Milan e tutte le altre squadre che più lo avevano seguito lo scorso anno abbiano potuto, ora, cambiare idea sul Gallo. È così che il presidente granata Urbano Cairo ha già iniziato a tranquillizzare i tifosi. “Belotti non è in vendita” ha dichiarato ieri, ma sarà vero?



I tifosi del Torino ricordano che non erano in vendita neanche Cerci, Immobile, Glik, Maksimovic, Darmian e Zappacosta (per citare solo alcune delle ultime cessioni illustri): il timore che a luglio o ad agosto, di fronte a una ricca offerta, anche Belotti possa alla fine essere ceduto è quindi forte. Come ogni anno ai tifosi granata non resta che sperare che i calciatori migliori restino, soprattutto chi, proprio come il Gallo, rientrerebbe in pieno nel progetto di Walter Mazzarri. Un discorso differente è quello relativo a Adem Ljajic, il cui feeling con l'allenatore toscano non si è mai acceso, come dimostra anche i pochissimi minuti giocati da quando Sinisa Mihajlovic è stato esonerato. Il fantasista serbo sarà quindi sacrificato nel prossimo mercato estivo e, anche per questo, Belotti deve essere tenuto.



La telenovela sul futuro del numero 9 del Torino è solo all'inizio, c'è da scommetterci che durerà ancora a lungo nella speranza che quel “Belotti non è in vendita” pronunciato da Cairo si trasformi presto in un “Belotti resta” e che alle parole seguano poi i fatti. Come accaduto un estate fa.