Chi di muro ferisce, di muro perisce: quel muro di uomini eretto davanti alla propria porta una settimana fa contro l'Inter, che aveva permesso al Torino di proteggere l'1-0 firmato Ljajic, contro il Chievo Belotti e compagni se lo sono trovati ora di fronte. Da prezioso alleato a nemico invalicabile. È così che a Verona i granata non sono riusciti ad andare oltre uno 0-0 che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive ma che, allo stesso tempo, ha permesso di prolungare la serie di risultati positivi.



Contro il Chievo (ma non è la prima volta in questa stagione) il Torino ha mostrato tutti i propri limiti qualitativi: se Falque non è in giornata e se, soprattutto, Ljajic non riesce a trovare con continuità gli spazi giusti dove far correre il pallone la squadra fatica a produrre gioco. Limiti questi palesati anche nella prima parte di campionato e per questo nel mercato di gennaio si invocava qualche rinforzo che invece non è arrivato. Nel mercato di riparazione si è soltanto sfoltita la rosa con le cessioni di giocatori in esubero come Gustafson e Boyé, ma non si è corsi ai ripari consegnando a Mazzarri quei giocatori che sarebbero serviti per poter tentate di terminare la stagione almeno al settimo posto.



Inserendo lo 0-0 di ieri contro il Chievo in un contesto più generale, il pareggio assume contorni differenti: vero che a Verona il Torino ha lasciato due punti, ma un pari ottenuto fuori casa, su un campo ostico, dopo tre vittorie consecutive non è di per se un risultato negativo. Con ancora gli scontri diretti con Milan e Atalanta da giocare, ci sono ancora possibilità di raggiungere il settimo posto. Certo, non sono molte, ma sono le stesse che c'erano alla vigilia e non è stata la partita del Bentegodi a farle diminuire, semmai sono stati quei tanti punti persi nel girone di andata.