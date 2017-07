Gabriel Paletta o Lorenzo Tonelli? Sono loro i due difensori protagonisti negli ultimi giorni di un avvincente testa a testa per arrivare al Torino. Avvincente per gli appassionati di calciomercato, meno per i tifosi granata e per Sinisa Mihajlovic che, a venti giorni dall'inizio del nuovo campionato aspetta ancora rinforzi proprio nel reparto che più di tutti ne ha bisogno. I 66 gol subiti nella passata stagione (quarta peggior difesa) avrebbe dovuto essere un segnale chiaro e forte che il reparto che prima di ogni altro avrebbe avuto bisogno di rinforzi era proprio quello arretrato. Il mercato del Torino invece si è fermato all'acquisto di Lyanco (per altro già ufficializzato in Primavera) e al rientro dal prestito alla Spal di Bonifazi. Il primo della lista dei possibili rinforzi è l'italo-argentino, la trattativa per il calciatore del Milan fatica però a sbloccarsi, sembra essere più semplice quella per Tonelli, ma i dirigenti granata proveranno l'affondo solamente quando l'affare Paletta sarà definitivamente naufragato. Considerati però i problemi avuti lo scorso anno dalla retroguardia, perché non prendere sia Paletta che Tonelli?



Entrambi sono giocatori di qualità: il rossonero però ha già compiuto 31 e la sua carriera è in una fase calante (anche se per il presente può essere ancora molto utile), l'azzurro arriva invece da una stagione travagliata, compromessa da un infortunio. Ha bisogno di rilanciarsi dopo la tanta tribuna e le molte panchine vissute a Napoli e Torino potrebbe essere la piazza giusta. Certo, se sia Paletta che Tonelli dovessero arrivare alla corte di Mihajlovic, la difesa inizierebbe ad essere troppo affollata, ma l'eventuale cessione di Rossettini (centrale di piede destro proprio come Paletta a Tonelli) alla Sampdoria potrebbe risolvere questo tipo di problemi. Il numero 13 ha dimostrato di essere un buon centrale, ma per puntare all'Europa serve qualcosa in più, servono giocatori di maggiore affidabilità. E allora Gabriel Paletta o Lorenzo Tonelli? Sono loro i due difensori protagonisti negli ultimi giorni di un avvincente testa a testa per arrivare al Torino. Avvincente per gli appassionati di calciomercato, meno per i tifosi granata e per Sinisa Mihajlovic che, a venti giorni dall'inizio del nuovo campionato aspetta ancora rinforzi proprio nel reparto che più di tutti ne ha bisogno. I 66 gol subiti nella passata stagione (quarta peggior difesa) avrebbe dovuto essere un segnale chiaro e forte che il reparto che prima di ogni altro avrebbe avuto bisogno di rinforzi era proprio quello arretrato, il mercato del Torino invece si è fermato all'acquisto di Lyanco (per altro già ufficializzato in Primavera) e al rientro dal prestito alla Spal di Bonifazi. Il primo della lista dei possibili rinforzi è l'italo-argentino, la trattativa per il calciatore del Milan fatica però a sbloccarsi, sembra essere più semplice quella per Tonelli, ma i dirigenti granata proveranno l'affondo solamente quando l'affare Paletta sarà definitivamente naufragato. Considerati però i problemi avuti lo scorso anno dalla retroguardia, perché non prendere sia Paletta che Tonelli?



Entrambi sono giocatori di qualità: il rossonero però ha già compiuto 31 e la sua carriera è in una fase calante (anche se per il presente può essere ancora molto utile), l'azzurro arriva invece da una stagione travagliata, compromossa da un infortunio. Ha bisogno di rilanciarsi dopo la tanta tribuna e le molte panchine vissute a Napoli e Torino potrebbe essere la piazza giusta. Certo, se sia Paletta che Tonelli dovesso arrivare alla corte di Mihajlovic, la difesa inizierebbe ad essere troppo affollata, ma l'eventuale cessione di Rossettini (centrale di piede destro proprio come Paletta a Tonelli) alla Sampdoria potrebbe risolvere questo tipo di problemi. Il numero 13 ha dimostrato di essere un buon centrale, ma per puntare all'Europa serve qualcosa in più, servono giocatori di maggiore affidabilità. E allora perché accontentarsi di scegliere uno solo tra Paletta e Tonelli, meglio provare a prenderli entrambi.