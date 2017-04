A nove giornate dalla fine del campionato la situazione in serie A sembra essere abbastanza delineata: la Juventus corre verso il suo sesto scudetto consecutivo con la Roma che, partita dopo partita, vede ridursi sempre di più le possibilità di rimonta, un gruppetto di squadre lottano per qualificarsi ad una competizione europea nella prossima stagione, poi il limbo. Dalla Sampdoria, nona in classifica, al Genoa, sedicesimo, una serie di formazioni che apparentemente non hanno più niente da chiedere alla stagione, dietro di loro quattro formazioni (Empoli, Palermo, Crotone e Pescara) che sperano di non retrocedere. In questi ultimi mesi molte gare, ovvero quelle delle formazioni inseriti nel “limbo” sembrano non destare particolare interesse, né ai tifosi, né ai giocatori. Guai però a mettere tra queste il Torino.



Sinisa Mihajlovic, prima della sfida contro un'altra squadra inserita nella zona di metà classifica come lo è l'Udinese, ha voluto avvertire tifosi, avversari e i suoi stessi giocatori che quello che scenderà in campo nelle restanti nove gare di campionato sarà un Torino tutt'altro che senza obiettivi. Lo ha fatto a suo modo, in maniera colorita e senza troppi giri di parole: “Non accetto più atteggiamenti molli o partite da mezze seghe”. L'allenatore serbo ha anche studiato un piano per far sì che la sua squadra scenda in campo con l'atteggiamento giusto da qui a fine maggio: far vedere ai suoi giocatori i video delle più incandescenti del pianeta, tra cui i “derby eterni”, quelli tra il Partizan e la Stella Rossa. Mihajlovic il clima che si respira nella capitale serba quando i due colossi di Belgrado si incontrano lo conosce bene: la maglia a strisce bianco e rosse della Stella Rossa l'ha vestita per due stagioni, vincendo con essa anche un Coppa dei Campioni, in uno dei periodi storici più difficili del calcio balcanico. Erano i primi anni '90 e la Jugoslavia stava entrando in una guerra civile che ne ha portato poi alla disgregazione in vari stati.



“Io ho giocato i derby tra Partizan e Stella Rossa: lì bisognava avere paura. In confronto, andare a giocare nei campi italiani è come fare delle gite di piacere” ha anche aggiunto Mihajlovic nella sua conferenza stampa. In questo finale di campionato c'è quindi da aspettarsi un Toro agguerrito, affamato di vittorie anche se non porteranno all'Europa League. Un Torino modello Stella Rossa nel derby. Se ai proclami seguiranno i fatti ci sarà da divertirsi.