Per un 'piccoletto' come Lucas Torreira, la passione per il basket è difficile da spiegare. Eppure il mastino della Sampdoria, rivelazione di questo campionato, da sempre segue l'Nba. Appena tornato a casa il regista guarda le partite, con una predilezione particolare, e un sogno nel cassetto: "Il mio sogno è quello di riuscire a farmi una fotografia con Steph Curry, sarebbe il massimo" racconta Torreira a Il Secolo XIX. "Non sono mai stato negli Stati Uniti, ma è un viaggio che ho già messo in agenda. Alla prima occasione".



Basket o no, nel calcio Torreira è un perfezionista: "Io mi rivedo le partite che ho giocato, le cose buone e quelle meno buone. Che non devo ripetere. La mia partita perfetta? Sì, a volte mi capita di andare a dormire con la coscienza serena, contento. Ma per la partita perfetta devo ancora migliorare parecchio". Magari già a partire dal match con l'Inter: "Lunedì sera mi aspetto una bella sfida. Si affrontano due tra le squadre più in forma del campionato. Noi abbiamo già dimostrato di sapercela e potercela giocare con tutti. Abbiamo già battuto delle 'grandi'.



E' vero, l'Inter poco tempo fa ha segnato sette gol all'Atalanta, ma questo risultato non ci spaventa - prosegue il centrocampista -. Per batterci, dovranno dimostrare sul campo di essere più bravi di noi. Noi siamo la Samp, un risultato positivo lì renderebbe ancora più esclusiva la nostra stagione. Tanti biglietti venduti? In notturna... tanta attesa... Un'atmosfera da Nba? Una sfida da Nba di sicuro" conclude Torreira.