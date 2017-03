Domenica si gioca Sampdoria-Juve, ma occhio anche agli intrecci di mercato tra le due squadre. Stavolta non parliamo di Schick o Muriel, ma di Lucas Torreira, centrocampista che in blucerchiato sta facendo benissimo quest'anno. Ai microfoni di Sky Sport, si candida per il centrocampo della Signora: "La Juve è una società molto importante, mi piacerebbe giocarci". Più che sufficiente per inaugurare un piccolo tormentone. Intanto, però, il presente è blucerchiato e la Juve è la squadra da battere: " È la squadra più forte del campionato, ma noi siamo consapevoli della nostra forza".