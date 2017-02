Il futuro di Lucas Torreira tiene banco da mesi in casa Sampdoria. Tra rinnovo di contratto, voci di mercato e dichiarazioni del suo procuratore che aprono alla cessione, la situazione del centrocampista uruguaiano resta molto complicato da decifrare



Nel frattempo, Torreira continua a mantenere uno standard di prestazioni decisamente elevato. L'ex Pescara rompe il gioco, imposta e riparte come un veterano in mezzo al campo. E pensa solo ai blucerchiati: "Finora nessuno mi ha contattato. Si sono dette tante cose sul mio nome, per fortuna ho una famiglia che mi appoggia e mi protegge e il mio rapporto con la Samp, dal presidente in giù, è sempre stato ottimo" ha detto proprio Torreira a La Repubblica.



"I tifosi mi dicono di restare - continua il centrocampista - qui mi fanno sentire bene. Io penso solo alla Samp, a fare quello che mi dicono il mister e lo staff. Certo gli apprezzamenti fanno piacere perché vuol dire che sto andando bene ma non penso al futuro, preferisco pensare a quello che sto facendo oggi. E posso garantire a tutti che non perderò mai la mia fame, la mia 'garra' come si dice in Sudamerica" conclude il giocatore.