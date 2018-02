La stagione 2017-2018 è stata l'annata di Lucas Torreira. Confermarsi sui livelli dello scorso campionato non era semplice, ma il centrocampita della Sampdoria è riuscito persino a migliorare il suo rendimento, ed in questo momento è uno dei calciatori più interessanti dell'intera Serie A. I quattro gol segnati sino ad oggi poi hanno contribuito ad aumentare l'attenzione attorno al regista uruguaiano, entrato nel mirino di tantissimi club.



L'interesse più gradito a Torreira però è quello della sua nazionale. L'Uruguay osserva il centrocampista classe 1996 di proprietà del Doria, e la sua candidatura per i prossimi Mondiali in Russia sta prendendo quota. Lo stesso calciatore non ha mai fatto mistero di sognare la maglia de La Celeste,e lo ha ribadito recentemente anche a Océano FM: "Mi riempie di orgoglio sapere che lo staff della nazionale uruguaiana mi sta seguendo, perché è l'Uruguay ed è la cosa più importante. Tutti sognano di difendere la maglia del proprio paese" ha confessato Torreira, come riporta Sampdorianews.net.



Torreira sa di poter migliorare ancora, e lo stimolo del Mondiale è sicuramente importante: "Devo continuare a lavorare, devo continuare a crescere, devo cercare di continuare a dimostrare di poter indossare La Celeste, che è quello che sogno tanto... Domenica compirò 22 anni, spero che arriverà la chiamata per dirmi che andrò alla Coppa del Mondo, sarebbe il più bel regalo che potrei ricevere".



Nell'intervista c'è spazio anche per un complimento alla sua Samp, e pure per un'affermazione interessante in ottica mercato: "Gioco in una squadra molto importante, stiamo lottando per entrare in Europa League e siamo tutti molto entusiasti, lo staff tecnico, i giocatori ed i tifosi. Ho grandi obiettivi - è la conclusione di Torreira - per esempio giocare nelle migliori squadre del mondo."