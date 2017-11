ora è presenza fissa a Juventus TV ed è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri per la sua: dalla Serie D alla Juve per merito di una semplice amichevole, per poi vincere tutto. Anche la Champions League, sogno e incubo della Vecchia Signora in questi anni. L'ex difensore, nella serata di ieri, ha partecipato, alla Biblioteca Civica di Torino, a un incontro per celebrare i 120 anni della sua Juve e una volta concluso si è concesso ai nostri microfoni, per proiettarsi su presente e futuro, dopo aver reso omaggio al passato. Ha parlato di Italia, ovviamente, con il pass per i Mondiali da strappare ad ogni costo e con uno stimolo particolare, ma anche e soprattutto di Juve, con occhi su chi ha raccolto la sua eredità come esterno difensivo.