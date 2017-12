Moreno Torricelli, ex terzino della Juventus, ha parlato a Juventus Tv della prova di Paulo Dybala nella partita vinta contro il Verona: "A Dybala bastava una scintilla? Sì, sono i grandi calciatori, che magari per 60 minuti non toccano il pallone, non riescono a essere incisivi come lo sono quasi sempre, poi con due giocate, si è inventato due gol non con il suo piede e questi sono i grandi giocatori. Possono essere assenti, non trovare la giocata giusta, però il guizzo ce l'hanno sempre. Come gli si lascia un metro dentro l'area di rigore diventando devastanti".