Il Corriere della Sera fa il punto sul toto ct della Nazionale. La lista dei candidati resta quella che conosciamo. Mancini il più facile da prendere, Conte il più stuzzicante, Ranieri una pista da non accantonare. Ora di nuovo anche Ancelotti. I tempi della scelta restano lunghi. Carletto approva: "Anche per valutare il lavoro di Di Biagio", il nome che completa la lista dei papabili. Non solo. I commissari, dopo qualche passo in avanti un po' affrettato, hanno capito che bisogna andarci con i piedi di piombo. "Perché stiamo parlando di gente sotto contratto, che non può essere contattata. Io stesso lo sono ancora con il Bayern Monaco...", spiega Ancelotti. Inoltre il commissario Fabbricini vuole sapere quanto investire sul c.t. e ha chiesto ai suoi uomini di capire quanto guadagnano gli allenatori delle Nazionali più forti d'Europa: Low in Germania, Lopetegui in Spagna e Deschamps in Francia.