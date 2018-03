Dele Alli, centrocampista offensivo del Tottenham, parla al sito dell Uefa in vista della sfida contro la Juventus: "A Torino nei primi 10 o 20 minuti la Juve ha fatto vedere ciò di cui è capace, poi siamo stati noi a mostrare il nostro valore. Trovarsi subito sotto di due gol non è stato piacevole, ma essere riusciti a rimontare in casa loro rappresenta un grande traguardo per noi e ora partiamo da un'ottima posizione. Questo però non significa che i giochi sono fatti. So che i nostri avversari hanno tanta qualità e che possono rendersi pericolosi in qualsiasi momento. Questa è una caratteristica della Champions League, ci sono squadre che sono pericolose anche quando il pallone tra i piedi ce l'hai tu, perciò sarà fondamentale non farci prendere la mano. Se faremo possesso palla, dovremo essere bravi ad accorciare in fretta e a rimanere sempre concentrati. Avremo ben chiaro in testa il piano tattico al momento del fischio di inizio e faremo tutto ciò che è in nostro potere per vincere la partita. Questo è l'obiettivo."



SU KANE - "È un giocatore davvero incredibile ed è bello avere uno come lui in squadra. La gente rimane a bocca aperta per tutti i record che sta battendo, ma la cosa davvero straordinaria è la sua fame. Il suo atteggiamento in campo è ugualmente straordinario ed è bello sapere di giocare alle spalle di qualcuno che nei momenti caldi ha bisogno solo di un tuo passaggio per esaltarsi. Io penso da numero 10 e mi piace mettermi a servizio dell'attaccante. Molto dipende anche da come si schierano gli avversari, se vengo marcato a uomo o se ho spazio per giocare fra le linee. In ogni caso ciò a cui punto è incidere sulla partita, mettere l'attaccante nelle condizioni di poter segnare. Provo a fare in modo che i difensori avversari abbiano anche qualcun altro di cui preoccuparsi oltre al centravanti".